Diário Oficial publica nomeação de novos diretores do Banco Central

Os novos diretores do Banco Central (BC) Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos foram nomeados nesta sexta-feira (7) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ato foi publicado em portaria no Diário Oficial da União Gabriel Galípolo assume a Diretoria de Política Monetária e Ailton de Aquino, a de Diretoria de Fiscalização. Eles tiveram os nomes aprovados pelo plenário do Senado Federal, no último dia 4, com votação de 39 a 12 e de 42 a 10, respectivamente.

Galípolo e Aquino são os primeiros indicados à diretoria do Banco Central no atual governo e vão substituir o diretor de Política Econômica, Diogo Guillem, na função de diretor de Política Monetária, já que ele acumulava as funções, e Paulo Sérgio Neves de Souza, que ocupava interinamente a Diretoria de Fiscalização.

Ex- secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo tem 41 anos e é formado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde também graduou-se mestre em economia política. Foi chefe da Assessoria Econômica, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e diretor da Unidade de Estruturação de Projetos da Secretaria de Economia e Planejamento, no governo do estado de São Paulo. Foi ainda presidente do Banco Fator.

O advogado Aílton Aquino é servidor de carreira do Banco Central há 25 anos, tendo atuado como auditor-chefe e ocupado cargos de chefia nos departamentos de Orçamento, Execução Financeira e Contabilidade. Ele é graduado em direito pelo Centro Universitário UDF e também tem graduação e pós-graduação em ciências contábeis pela Universidade do Estado da Bahia. Aquino também se especializou em engenharia econômica de negócios, direito público e contabilidade internacional.