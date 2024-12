Hotéis do Rio registram aumento de reservas para o Réveillon

A menos de um mês para a virada do ano, a procura por quartos nos hotéis localizados na orla da cidade, principalmente nos bairros de Copacabana e Leme, na zona Sul, onde está prevista a queima de fogos, é grande. Nesses bairros, a ocupação para a noite de Réveillon já registra 78,88%.

O Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) informou nessa quinta-feira (5) que há uma “demanda aquecida, com expectativa de incremento nas reservas em relação ao ano passado”.

A entidade divulgou ainda que a busca por reservas também está alta, com ocupação de 77,72%, nos bairros de Ipanema e Leblon, e de 66,11% no Flamengo e Botafogo. Na zona oeste, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, registra taxa de ocupação de 76,78%. Já no centro do Rio, está em 61,13%.

Para o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, as atrações anunciadas para o show na Praia de Copacabana aumentaram o interesse na festa. A prefeitura carioca divulgou que a noite será embalada por Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo.

“Acredito que um fator fundamental para este incremento foi a divulgação e a qualidade dos artistas que vão estar na virada do ano em Copacabana, que é o grande Réveillon da cidade. Isso foi fundamental na tomada de decisão das pessoas virem para o Rio de Janeiro, o que foi até anunciado diretamente pelo prefeito com antecedência. Essa divulgação foi muito importante e já mostrou aí que deu resultado”, disse Lopes.