Startup chinesa de IA gera tombo global em ações de tecnologia

Ações de empresas de tecnologia tiveram fortes perdas nesta segunda-feira (27), incluindo Nvidia e Oracle. As quedas foram causadas por receio de investidores sobre possível competição de um modelo chinês de inteligência artificial de baixo custo que tem lançado dúvidas sobre o domínio de companhias ocidentais no setor.

A startup chinesa DeepSeek lançou na semana passada um assistente digital gratuito que, segundo ela, usa menos dados e custa uma fração do custo dos modelos de empresas já estabelecidas, possivelmente marcando um ponto de virada no nível de investimento necessário para a IA.

O Nasdaq indicava forte queda na abertura e as ações da Nvidia recuavam 10%, enquanto os papéis da Oracle caíam 8%, isso antes da abertura do mercado.

A DeepSeek, que nesta segunda-feira já havia ultrapassado o rival norte-americano ChatGPT em termos de downloads na App Store, oferece a perspectiva de uma alternativa viável e mais barata de IA, o que levantou questões sobre a sustentabilidade do nível de gastos e investimentos em IA por empresas ocidentais, incluindo Apple e Microsoft.

De Tóquio a Amsterdã, passando por Brasil, as ações de empresas com algum vínculo à IA despencavam.

"Ainda não sabemos os detalhes e nada foi 100% confirmado em relação às alegações da DeepSeek, mas se realmente houve um avanço no custo para treinar modelos de mais de US$ 100 milhões para esse suposto número de US$ 6 milhões, isso é realmente muito positivo para a produtividade e para os usuários finais de IA", disse Jon Withaar, gerente sênior de portfólio da Pictet Asset Management.

O entusiasmo em torno da IA impulsionou um enorme fluxo de capital para os mercados de ações nos últimos 18 meses, em particular, à medida que os investidores compraram ações, inflacionando as avaliações das empresas e fazendo com que os mercados atingissem máximas recordes.

Pouco se sabe sobre a pequena startup de Hangzhou por trás da DeepSeek. Os pesquisadores da empresa publicaram um artigo no mês passado afirmando que o modelo DeepSeek-V3, lançado em 10 de janeiro, usou chips H800 da Nvidia para treinamento, gastando menos de US$ 6 milhões - o valor mencionado por Withaar.

Os chips H800 não são os melhores do mercado. Inicialmente desenvolvidos como um produto de capacidade reduzida para contornar as restrições dos EUA de vendas para a China. Os processadores foram posteriormente banidos por Washington para venda à China.

"Momento Sputnik"

Marc Andreessen, o capitalista de risco do Vale do Silício, disse no domingo na rede social X que o modelo R1 da DeepSeek é o "momento Sputnik" da IA, referindo-se ao lançamento do famoso satélite pela antiga União Soviética que derrotou os EUA na corrida espacial do final da década de 1950.

"O Deepseek R1 é uma das descobertas mais incríveis e impressionantes que já vi - e, como código aberto, é um profundo presente para o mundo", disse Andreessen.

Na Europa, a fabricante de máquinas para produção de chips ASML, que conta com TSMC, Intel e Samsung como seus clientes, via suas ações recuarem quase 7,5%. Siemens Energy perdia quase 18%. No Japão, o investidor de startups SoftBank Group caiu mais de 8%. Na semana passada, a empresa japonesa anunciou um compromisso de 19 bilhões de dólares para financiar o Stargate, um projeto de inteligência artificial com a OpenAI, criadora do chatGPT. No Brasil, a fabricante de motores elétricos e sistemas de automação WEG caía 6%.

Dada a volatilidade, os investidores buscavam portos seguros, como os títulos do Tesouro dos EUA, o que fez com que os rendimentos de 10 anos caíssem quase 10 pontos-base, para 4,52%, enquanto moedas de baixo rendimento, como o iene e o franco suíço subiram em relação ao dólar.

As grandes empresas de tecnologia aumentaram os gastos com o desenvolvimento de recursos de IA e o otimismo em relação aos possíveis retornos fez com que as avaliações das ações subissem muito nos últimos meses.

Somente a Nvidia se valorizou mais de 200% em cerca de 18 meses e é negociada a 56 vezes o valor de seus lucros, em comparação com um ganho de 53% do Nasdaq, que é negociado a um múltiplo de 16 vezes, de acordo com dados da Lseg.

Nick Ferres, diretor de investimentos da Vantage Point Asset Management, em Cingapura, disse que o mercado vinha há algum tempo questionando os investimentos bilionários das principais empresas de tecnologia.

Masahiro Ichikawa, estrategista-chefe de mercado da Sumitomo Mitsui DS Asset Management, disse: "A ideia de que as tecnologias mais avançadas dos EUA, como a Nvidia e o chatGPT, são as mais superiores em nível global, é motivo de preocupação, pois essa perspectiva pode começar a mudar." "Acho que isso pode ser um pouco prematuro", disse Ichikawa.

