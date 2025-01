Temporada de shows e carnaval no Rio deve surpreender rede hoteleira

A rede hoteleira da cidade do Rio de Janeiro divulgou hoje (23) a primeira prévia de 2025 da ocupação dos hotéis do Rio com o show marcado para o dia 6 de fevereiro da cantora norte-americana Christina Aguilera e do carnaval carioca, que este ano acontecerá, entre os dias 1º e 5 de março.

De acordo com a pesquisa realizada pelo HoteisRIO, as médias de ocupação hoteleira estão em 57,13% e 68,41%, respectivamente.

A procura por hospedagens pela presença da artista norte-americana, que se apresentará no Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, está em alta. Entre as regiões mais procuradas estão os hotéis das regiões do Leme/Copacabana, com 78,70%, Ipanema/Leblon (59,24%), Barra/Recreio/São Conrado (55,97%), Flamengo/Botafogo (49,99%) e Centro, com 29,63%.

A prévia da rede hoteleira para o carnaval 2025 registra no Leme e Copacabana, na zona sul do Rio índice de 83,74%, seguida pelo centro da cidade, com 79,22%, Flamengo/Botafogo, com 74,20%, Ipanema/Leblon (65,73%) e Barra/Recreio/São Conrado (55,02%).

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, disse que o ano de 2025 começou bem, com shows e a expectativa de bons resultados no carnaval. “O fato do carnaval acontecer em março faz com que turistas nacionais tenham tempo de se organizar financeiramente e abre a possibilidade de que quem veio participar da festa da virada queira voltar”.

Segundo Lopes, o Réveillon funciona como um cartão de boas-vindas para que os visitantes conheçam melhor a cidade e se interessem em participar de outra grande festa. “O carnaval em março estica a alta temporada no Rio, com uma procura maior da rede hoteleira, aquecida com o verão carioca”, avaliou.