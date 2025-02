Único concorrente vence leilão de concessão da BR-364 em Rondônia

Consórcio 4UM-Opportunity ofereceu 0,05% de desconto no pedágio

O Consórcio 4UM-Opportunity venceu nesta quinta-feira (27) o leilão de concessão da BR-364, que liga Porto Velho, capital de Rondônia, a Vilhena, município na divisa com o estado do Mato Grosso. Ela foi a única concorrente do certame.

Este foi o primeiro leilão de uma rodovia federal na região Norte do país. O certame, que foi realizado na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) e buscou a oferta de melhor desconto sobre a tarifa de pedágio, contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho. O consórcio ofereceu 0,05% de valor de desconto.

Segundo o Ministério dos Transportes, o trecho concedido tem 686,70 quilômetros de extensão e é chamado de Rota Agro Norte, abrangendo importantes pontos de Rondônia, desde o entroncamento com a BR-435 até a BR-319, além de acessos estratégicos em Ji-Paraná e Porto Velho. Essa rodovia é um importante corredor logístico, facilitando o escoamento de grãos entre a região Centro-Oeste e os portos da região Norte do país.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o projeto prevê avanços na rodovia, com investimentos ultrapassando R$ 10,23 bilhões. Serão R$ 6,35 bilhões em investimentos de longo prazo, incluindo a contratação de obras de duplicação e adequação das vias; e R$ 3,88 bilhões em despesas operacionais.

A estimativa do ministério é que a concessão possa gerar mais de 92 mil empregos.