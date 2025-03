Dólar fecha a R$ 5,67 e atinge menor valor em cinco meses

Bolsa sobe 0,49% e fecha no maior nível desde 16 de outubro

Em mais um dia de alívio no mercado financeiro e sem surpresas na proposta de reforma do Imposto de Renda, o dólar voltou a cair e atingiu a menor cotação em cinco meses. A bolsa de valores subiu pela quinta vez seguida e alcançou o maior nível desde meados de outubro.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (18) vendido a R$ 5,672, com recuo de R$ 0,014 (-0,25%). A cotação chegou a abrir em alta, mas caiu seguindo o mercado internacional. À tarde, após o anúncio do projeto que muda o Imposto de Renda, a moeda caiu ainda mais. Na mínima do dia, por volta das 13h20, chegou a R$ 5,66.

A moeda norte-americana está no menor valor desde 24 de outubro. Com queda de 8,15% em 2025, a divisa caiu 3,06% apenas nas últimas seis sessões.

No mercado de ações, o dia também foi de otimismo. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 131.475 pontos, com alta de 0,49%. O indicador está no mais alto patamar desde 16 de outubro. Por mais um dia, a bolsa brasileira descolou-se das bolsas norte-americanas, que caíram nesta terça-feira.

A falta de surpresas no pacote do Imposto de Renda foi bem recebida pelos investidores. Isso porque a proposta que eleva para R$ 5 mil o limite de isenção do tributo e concede descontos a quem ganha de R$ 5 mil a R$ 7 mil prevê uma compensação. O imposto sobre quem ganha mais de R$ 50 mil por mês será elevado para financiar a redução para os mais pobres.

No cenário internacional, os países emergentes continuaram a ser beneficiados pelo pacote de medidas de estímulo à economia anunciado na segunda-feira (17) pela China. O progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia também voltou a beneficiar o mercado global, apesar do fim do cessar-fogo em Gaza.

*Com informações da Reuters