Transpetro contrata nove navios para descarregar óleo de plataformas

A Transpetro anunciou, nesta terça-feira (18), que irá contratar nove navios de posicionamento dinâmico de alta tecnologia, usados para transportar óleo produzido nas plataformas de alto-mar para o terminal terrestre.

As embarcações da classe Suezmax DP2 têm capacidade de receber até 150 mil toneladas de porte bruto, cada uma.

Atualmente, a frota da Transpetro, conta com sete navios aliviadores de posicionamento dinâmico, que têm capacidade conjunta de 700 mil toneladas. Segundo a empresa, haverá uma renovação gradual da frota a partir das necessidades do mercado.

Com a substituição da frota, a capacidade de alívio das plataformas do Sistema Petrobras, do qual a Transpetro faz parte, praticamente dobrará, ao chegar a 1,35 milhão de toneladas, até 2028.

As novas embarcações também contarão com mais eficiência energética, com itens como motores de baixa emissão de NOx (Tier III), sistema de carregamento pela proa (BLS), preparação para combustíveis alternativos, como metanol e etanol, e conexão com energia em terra (shore-power) em terminais eletrificados.

Isso permitirá também uma redução de 30% na emissão de gases do efeito estufa. O fornecimento das embarcações ficará a cargo do grupo Tsakos, que usará o estaleiro Samsung, na Coreia do Sul, para construí-las. Duas delas serão entregues em 2027 e o restante em 2028.

O contrato de afretamento dos navios tem o valor de US$ 2 bilhões durante os próximos 15 anos.