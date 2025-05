China: taxas de empréstimo caem para impulsionar recuperação econômica

As taxas preferenciais de empréstimos baseadas no mercado da China caíram nesta terça-feira (20), no mais recente sinal de que as autoridades estão intensificando os esforços para impulsionar o ímpeto econômico.

A taxa preferencial de empréstimos (LPR, da sigla em inglês) de um ano caiu para 3% em relação à leitura anterior de 3,1%, enquanto a LPR de mais de cinco anos, na qual muitos credores baseiam suas taxas de hipoteca, foi reduzida de 3,6% para 3,5%, informou o Centro Nacional de Financiamento Interbancário.

Espera-se que a queda da LPR desta terça-feira, a primeira deste ano, reduza ainda mais os custos de empréstimos de empresas e indivíduos, melhore a confiança do mercado e apoie o crescimento constante da economia real.

Analistas disseram que as taxas de juros reduzidas enviaram um sinal claro de que a China está decidida a estabilizar o mercado e as expectativas em meio às incertezas globais.

As LPRs são usadas para precificar uma ampla gama de taxas de empréstimos, desde empréstimos ao consumidor até empréstimos comerciais e hipotecas.

Taxas mais baixas aliviam a carga sobre os mutuários, levando a mais investimento e consumo.

Para um empréstimo habitacional comercial padrão de 1 milhão de yuans (quase US$ 140 mil) ao longo de 30 anos, o último ajuste da LPR poderia economizar aos mutuários mais de 50 yuans em pagamentos mensais de juros, traduzindo-se em quase 20 mil yuans em economia total de juros ao longo do prazo do empréstimo.

Mercado financeiro

A redução da LPR foi amplamente antecipada pelo mercado. Em uma coletiva de imprensa em 7 de maio, Pan Gongsheng, presidente do Banco Popular da China, anunciou um corte de 0,1 ponto percentual na taxa de juros.

No dia seguinte, o Banco Central reduziu a taxa de recompra reversa de sete dias para 1,4%, abrindo caminho para o declínio subsequente da LPR.

A queda das taxas de juros veio como parte dos esforços da China para implementar uma política monetária moderadamente frouxa neste ano.

Em várias ocasiões, as autoridades prometeram cortes oportunos nos índices de compulsório e nas taxas de juros para manter liquidez suficiente e apoiar a economia.

Em abril, a taxa de juros média ponderada sobre empréstimos corporativos recém-emitidos ficou em cerca de 3,2%, uma queda de 50 pontos-base em relação ao ano anterior. Enquanto isso, a taxa média de novas hipotecas residenciais caiu para cerca de 3,1%, um declínio de 55 pontos-base. Ambas as taxas registraram mínimas recordes.

Depósitos

A tendência de queda também se reflete no lado do depósito. Os principais bancos comerciais anunciaram nesta terça-feira reduções nas taxas de juros dos depósitos.

A taxa de juros de depósito a prazo fixo de um ano foi reduzida em 15 pontos-base para 0,95%. As taxas também chegaram a 1,05% por dois anos, 1,25% por três anos e 1,3% por cinco anos.

Tian Xuan, presidente do Instituto Nacional de Pesquisa Financeira da Universidade Tsinghua, disse que a redução nas taxas de empréstimos e depósitos estimulará a demanda por crédito, impulsionará o consumo e o investimento e injetará nova vitalidade na recuperação econômica da China.

Dados oficiais mostraram que a economia chinesa manteve um desenvolvimento estável nos primeiros quatro meses deste ano, com crescimento mais rápido nas vendas no varejo de bens de consumo, um setor de serviços robusto, importações e exportações resilientes e investimentos estáveis em ativos fixos e produção industrial.