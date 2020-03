Aluno da USP testa positivo para Covid-19; aulas são mantidas

Depois de o Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) suspender as aulas de (11) devido à informação de que um aluno do curso foi oficialmente diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19), a universidade informou que as aulas do departamento voltarão ao normal amanhã (12). Ainda segundo a USP, caso haja uma nova decisão, os alunos serão informados da mesma maneira como foram mídias sociais e de outros meios digitais disponíveis. Os alunos do curso de geografia têm aulas apenas nos períodos vespertino e noturno.

Segundo informações da FFLCH, esse foi o único caso comunicado à instituição e o fato foi reportado imediatamente à reitoria. A faculdade afirmou que manterá suas aulas e demais atividades enquanto aguarda a manifestação da Superintendência de Saúde da USP e do Centro de Gestão do Coronavírus no Estado de São Paulo, que vão estabelecer os protocolos necessários à segurança de todos.

“Havendo qualquer alteração desse quadro e, amparados pelos profissionais de saúde competentes, toda a comunidade da nossa Faculdade será informada imediatamente. Contamos com a colaboração da comunidade acadêmica para evitar o alarmismo e a disseminação de boatos. Lembramos que todos devem ficar atentos às práticas de prevenção contra este vírus”, diz a FFLCH por meio de nota.

De acordo com a universidade, o caso reportado já está contabilizado nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde que, atualmente, confirma 52 casos no país.

Também hoje (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto do novo coronavírus como uma pandemia.