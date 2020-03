Capes oferece novas bolsas de estudo para pesquisas sobre coronavírus

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informou hoje (24) que vai conceder mais 2,6 mil bolsas para cursos que lidam, direta ou indiretamente, com pesquisas que envolvam o estudo do coronavírus. Além disso, a autarquia do Ministério da Educação lançará um novo programa de apoio à pesquisa, voltado à prevenção e combate às epidemias.

De imediato, além do quantitativo já previsto pelo modelo de concessão, haverá o aporte de mais 2.180 benefícios. Adicionalmente, para os cursos de excelência, com conceitos 6 e 7 e que atuam nas áreas de infectologia, epidemiologia, pneumologia e imunologia, serão mais 420 bolsas e recursos de custeio, oferecidos por meio de edital específico.

De acordo com a Capes, já são distribuídas hoje 84.786 bolsas, para mestrado e doutorado em diversos cursos, para mais de 350 instituições de ensino superior públicas e privadas.