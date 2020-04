Inep prorroga prazo para participação em Censo da Educação Superior

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou, nesta sexta-feira (24), a prorrogação para 5 de junho do prazo para a coleta de dados do Censo da Educação Superior. A medida foi tomada por conta da pandemia de coronavírus.

O cronograma atualizado foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) de hoje e está disponível no portal do Inep.

Segundo o Inep, o sistema do Censo da Educação Superior (Censup) continua disponível para o preenchimento dos dados da primeira etapa da coleta.

De acordo com o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Eduardo Moreno, o censo ajuda os governos e a sociedade a buscarem soluções para os problemas no ensino superior. “Precisamos de informações relevantes e fidedignas para orientar as políticas para o período pós-pandemia”, disse.

A declaração deve ser feita por todas as instituições escolares brasileiras, públicas e privadas. O preenchimento dos dados é feito pelo pesquisador institucional, representante da instituição junto ao Inep. O sistema está disponível para preenchimento dos dados desde 20 de janeiro.

O Censo Superior reúne informações sobre as instituições de educação superior, cursos, docentes e alunos e a participação das instituições de ensino é requisito para a participação das instituições de educação superior em programas do Ministério da Educação (MEC), como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e as bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

* Com informações do Inep