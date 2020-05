Suzano abre concurso estudantil que vai inspirar muralista Kobra

Os alunos das escolas da rede estadual que pertencem à Diretoria de Ensino de Suzano (SP) poderão participar do concurso de desenho com a temática “Cultura de Paz nas Escolas” para compor a pintura do muralista Eduardo Kobra. O evento é realizado pela Secretaria Estadual da Educação, por meio da Centro de Referência em Educação Mario Covas e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Os desenhos serão recebidos pelas escolas, de forma virtual, até a próxima -feira (11). Os vencedores serão usados por Kobra como referência para compor o projeto que vai estampar um dos muros internos da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano.

Os trabalhos serão classificados em três categorias divididas por ciclo de ensino: anos iniciais do ensino fundamental (categoria 1); anos finais do ensino fundamental (categoria 2); e ensino médio (categoria 3).

O desenho deverá ser feito individualmente, com a orientação de um professor, que irá promover o engajamento coletivo na prevenção à violência e ampliar o repertório cultural referente à arte urbana, pintura de mural e representantes dessa modalidade.

Além do desenho, cada aluno á que produzir um texto, de no máximo 10 linhas, definindo o conceito do trabalho criado, contando qual ideia/mensagem pretende passar e a escolha dos elementos que o compõem.

O processo de seleção dos finalistas será feito em três fases. Na fase escola, o diretor formará uma comissão multidisciplinar para selecionar três desenhos, sendo um de cada categoria. Na fase diretoria de ensino, serão pré-selecionados os desenhos que serão encaminhados para a Secretaria de Educação e, por fim, serão escolhidos os vencedores, com curadoria do artista Eduardo Kobra. Todos os participantes vão receber certificados e os vencedores ão os nomes estampados ao lado da pintura do muralista.

Revitalização da Raul Brasil

A pintura de Eduardo Kobra faz parte do projeto de revitalização da Escola Estadual Raul Brasil iniciada em outubro do ano passado. O projeto inclui a reforma completa da unidade, construção de novas áreas comuns, de estudo, de convivência e administrativas. Inclui ainda a demolição e reconstrução de novas salas de aula, do Centro de Ensino de Línguas (CEL), banheiros e cantinas, além da reforma das salas de leitura e informática.

Foi criada também uma área de 1,5 mil metros quadrados para uso comum, que contará com paisagismo, além de um espaço destinado à prática de esportes, aulas ao ar livre e bicicletário. No prédio principal da Raul Brasil, destaca-se a criação do Espaço de Inovação, laboratório maker equipado com 24 notebooks, smart TV e impressora 3D. A escola também contará com um novo acesso, que não vai mais ocorrer pela Rua Otávio Miguel da Silva.

Em ço de 2019, dois ex-alunos da escola Raul Brasil entraram armados no colégio pela porta da frente, assassinaram seis colegas, dois funcionários e se suicidaram. Desde então, o governo do estado tem buscado acelerar projetos que aumentem a segurança dentro das escolas.