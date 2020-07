Andrea Paes Leme é nova secretária adjunta da Cultura

A advogada, especializada em licitações e processos administrativos, Andrea Abrão Paes Leme foi nomeada secretária adjunta da Secretaria Especial da Cultura nesta quarta-feira (15). A portaria com o ato, assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil Braga Netto, foi publicada no Dário Oficial da União. Ela será a número dois do órgão comandado, desde 19 de junho, pelo secretário especial da Cultura, Mário Frias, que substituiu a atriz Regina Duarte no cargo.

Desde abril, Andrea Paes Leme estava na secretaria como diretora do Sistema Nacional de Cultura, cargo que deixou para assumir a nova função.