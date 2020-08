Estado de SP e Febraban darão aulas gratuitas de educação financeira

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) fecharam parceria para oferecer aulas gratuitas de educação financeira voltadas a alunos e professores da rede estadual de ensino.

Ao todo, serão 24 aulas, de 45 minutos cada. Serão apresentadas, ao vivo, duas aulas por semana, por um período de três meses. O curso é voltado para o ensino fundamental (5º ao 9º ano) e ensino médio (1ª a 3ª séries).

O conteúdo será ministrado por Andy de Santis, professor do Instituto Febraban de Educação. O programa, chamado de Prosperar, é composto por cinco eixos temáticos: produzir (de onde vêm e a que custo são gerados meus recursos?); trocar (as trocas que faço valem a pena?), consumir (quanto custam minhas escolhas de consumo?), administrar (como analiso e gerencio meus recursos financeiros?), e poupar (como me preparo para os desejos e necessidades de amanhã?).

As aulas serão transmitidas a partir de estúdios da secretaria e poderão ser acompanhadas, ao vivo, pelo site, aplicativo e página do Facebook do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, pelos canais TV Educação e TV Univesp. A previsão é que o curso tenha início na segunda semana de agosto.