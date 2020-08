USP promove feira de profissões online

O evento Feira USP e as Profissões, que ocorre há 19 anos na Universidade de São Paulo - USP, será este ano online, mas com a já esperada participação de jovens em busca de seu futuro profissional. A cada edição, o público tem contato com professores e pesquisadores, além de estudantes universitários, possibilitando conhecer de perto os cursos e carreiras, tirar dúvidas e ampliar horizontes. Também são oferecidas atividades culturais, exibições de acervos, orientação vocacional e informações de políticas de acesso e permanência estudantil.

Na opinião da pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, a versão online vai democratizar ainda mais o acesso dos interessados em conhecer a universidade. “A versão digital viabiliza que o evento seja muito mais democrático por quebrar a barreira do deslocamento e chegar a locais distantes do Brasil e até de fora do país. Assim, podemos levar os conteúdos a públicos que antes não teriam condições de se deslocar fisicamente até o local da feira, em São Paulo. Até por isso, estamos montando a estrutura digital da feira pensando em acesso otimizado por celulares e com baixo consumo de dados”.

O eventos será nos dias 3 e 4 de setembro, com a participação de todas as unidades de ensino e pesquisa, museus e institutos para uma programação dinâmica e interativa. Serão lives, bate-papos, vídeos exclusivos e conteúdos culturais, sempre oferecendo ao público informações e atividades elaboradas pelas equipes de seus 142 cursos, em oito campi, além dos museus e órgãos de cultura. A participação no evento é totalmente gratuita e não demanda inscrições prévias, bastando acessar o site uspprofissoes.usp.br.

A pró-reitora ressalta ainda o trabalho da equipe e das unidades de ensino para garantir a qualidade e o dinamismo da feira. “Não se trata apenas de um mero site com textos e vídeos", explica. "Todo o conteúdo está sendo montado de forma específica para o evento, com uma grande quantidade de horas de transmissões ao vivo, interações, vídeos e atividades produzidos exclusivamente para esta edição”.

Para Maria Aparecida, houve o desafio de levar a versão presencial para a online, mas o convívio dos jovens com o digital facilita o acesso. “O desafio é justamente transportar para essa primeira versão online tudo aquilo que há na versão presencial, pois ao longo dos anos a feira foi ganhando atrações que vão muito além dos estandes dos cursos: orientação vocacional, show da física, apresentações e oficinas culturais, acervos museológicos, por exemplo. Com a situação que vivenciamos, precisamos nos reinventar para levar a informação aos vestibulandos de forma atrativa e consistente em um formato que os jovens têm muita familiaridade que é o mundo digital, e que contenha todos esses atrativos que vão além das informações pontuais sobre os cursos”, destacou.

Programação

Os bastidores das Ciências do Mar: curiosidades biológicas e experiências; A arte no preparo de medicamentos: o papel da farmacotécnica e nanotecnologia; Energia, mudanças climáticas e gestão; Experiências matemáticas; e A carreira do internacionalista, são algumas das dezenas de palestras que os estudantes poderão conferir na Feira USP e as Profissões. A programação completa de todas as áreas estará disponível no site a partir do dia 3 de setembro.

Nas atividades culturais os participantes poderão fazer um passeio virtual no Parque CienTec, incluindo planetário e trilha ecológica. Haverá Preparação Vocal com CoralUsp e um programa de exposições do Museu do Ipiranga. E ainda bate-papos sobre música com a Orquestra Sinfônica da USP, entre diversas outras opções.

O “Show da Física” e a Orientação Vocacional do Instituto de Psicologia (IP) da USP - atrações mais procuradas nas edições anteriores - também estarão na edição digital. O “Show da Física” traz experimentos lúdicos há mais de 25 anos de forma descomplicada para os estudantes. Já a orientação vocacional terá estande virtual próprio para auxiliar os jovens na procura de sua profissão.