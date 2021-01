Ao vivo: acompanhe 2º aulão da Maratona Enem

Prestes a ser realizado, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa amanhã (17) e mobilizará mais de 5 milhões de estudantes brasileiros que almejam uma vaga em universidades públicas.

Para auxiliar esses jovens, o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal se uniram para desenvolver o projeto Maratona Enem, que leva revisões de conteúdo e aulas de apoio para a população.

Neste segundo aulão do Maratona Enem, os estudantes poderão revisar conteudos de redação e linguagens.

O aulão é transmitido pela TV Brasil.

Assista ao 2º aulão ao vivo:

Além do 1º aulão, que pode ser assistido aqui, os estudantes em preparação também podem contar com o portal Questões Enem - um repositório completo de edições passadas do exame - desenvolvido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Tá achando que está afiado? Teste seus conhecimentos no Quiz Agência Brasil sobre o Enem 2020!