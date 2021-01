Provas do Enem digital podem ser baixadas na internet

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na íntegra, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital aplicadas hoje (31). Como não há material de impresso, as provas deste primeiro dia da versão digital do exame estão disponíveis no portal do Inep, para download e consulta.

Hoje os participantes fizeram as provas objetivas de linguagens e ciências humanas, com 45 questões cada. Além disso, fizeram a prova de redação, que nesta edição, foi feita à mão. O tema foi “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”.

O exame segue no próximo domingo (7), quando os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza. Os cadernos de prova do segundo dia também serão disponibilizados na internet depois da aplicação do exame.

O gabarito oficial será divulgado no dia 10 de fevereiro. Os participantes que permaneceram no local de prova até meia hora antes do fim da aplicação podiam levar consigo a folha de rascunho, onde poderiam anotar as respostas dadas nas provas.

Enem digital

Esta é a primeira vez que o Enem é aplicado no formato digital, de forma piloto. A intenção é que o exame seja 100% digital até 2026. Assim, o Enem 2020 tem uma versão impressa, que foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro, e uma versão digital, que começou a ser aplicada hoje e segue no próximo domingo.

Cerca de 2,5 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem impresso, o que corresponde a menos da metade dos inscritos. Para o Enem digital, estão inscritos 93 mil participantes em 104 cidades.

As medidas de segurança adotadas em relação à pandemia do novo coronavírus são as mesmas tanto no Enem impresso quanto no digital. Haverá, por exemplo, um número reduzido de estudantes por sala, para garantir o distanciamento entre os participantes. Durante todo o tempo de realização da prova, os candidatos estarão obrigados a usar máscaras de proteção da forma correta, tapando o nariz e a boca, sob pena de serem eliminados do exame. Além disso, álcool em gel estará disponível em todos os locais de aplicação.