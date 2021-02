Uerj adia vestibular para maio

O vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que estava marcado para o dia 28 deste mês, foi adiado para 2 de maio. O motivo é o aumento do número de casos de covid-19 no estado.

O modelo de avaliação revisto terá uma única prova, com questões objetivas e redação. A direção da Uerj informou hoje (8) que todos os 46.209 candidatos que já estavam inscritos para o exame em fevereiro estão automaticamente incluídos para fazer a prova na nova data. Mais adiante, todos os inscritos deverão escolher o curso em que desejam ingressar, bem como informar a opção pelo sistema de cotas.

Apesar do adiamento, os dois livros de literatura cujos conteúdos serão base de provas permanecem os mesmos. São “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto, para a área de linguagens, da parte objetiva, e “1984”, de George Orwell, para a redação. Segundo a Uerj, o edital reformulado será divulgado em breve, contendo todas as orientações relativas ao exame. As informações serão divulgadas pelos canais oficiais da Uerj e do vestibular, respectivamente www.uerj.br e www.vestibular.uerj.br.



Riscos

O adiamento do vestibular levou em consideração parecer da Comissão para Acompanhamento e Suporte à Tomada de Decisão sobre o coronavírus na Uerj, que avalia os riscos da pandemia. A comissão vem elaborando pareceres para monitorar a evolução dos estágios da pandemia e apoiar a gestão da universidade na adoção de medidas voltadas às atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão.



O documento mais recente, emitido em 30 de janeiro, leva em conta indicadores estratégicos, distribuídos nos eixos epidemiológico, capacidade instalada, velocidade de crescimento e mobilidade urbana. A comissão recomenda que deverão ser mantidas as atividades remotas; as atividades laborais e funcionamento deverão envolver apenas serviços considerados essenciais, com limite de acesso; e proibição de qualquer evento de aglomeração.



As atividades presenciais não essenciais encontram-se suspensas na Uerj até o dia 28 de fevereiro próximo.