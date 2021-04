Olimpíada de História do Brasil recebe inscrições até sexta-feira

As inscrições para a Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) estão abertas até a próxima sexta-feira (23). A competição, realizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é aberta para professores e alunos do ensino fundamental (8º e 9º anos) e do médio de escolas públicas e particulares de todo país.

As provas começam no dia 3 de maio e vão até 12 de junho. Ao todo, serão seis fases online com questões de múltipla escolha e tarefas. Para participar, os interessados devem formar equipes compostas por um professor de história e três alunos. Cada fase da competição dura uma semana.

O preço para inscrição, por equipe, para alunos e professores de escolas públicas é R$ 58. Já para escolas particulares, o preço é R$ 118, por equipe. Participaram da última edição, no passado, 69,8 mil inscritos de todos os estados brasileiros.

As inscrições podem ser feitas aqui. Mais informações estão disponíveis no site oficial da competição.