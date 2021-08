CNPq informa restabelecimento da Plataforma Carlos Chagas

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) informou nesta segunda-feira (16) que o serviço da Plataforma Integrada Carlos Chagas (PICC) foi restabelecido. O sistema estava indisponível desde 23 de julho.



Segundo o CNPq, com o retorno da plataforma, serão retomadas as submissões de propostas às chamadas que estavam em andamento antes do período de indisponibilidade. Os prazos foram prorrogados. A íntegra das chamadas está disponível no site do conselho.



O conselho informou ainda que o prazo para indicação de novos bolsistas no mês de agosto também será prorrogado. A nova data ainda será divulgada.



Além de dados referentes às bolsas de pesquisa concedidas pelo CNPq, podem ser encontradas na Plataforma Carlos Chagas informações sobre auxílios, encaminhamento de projetos, andamento dos processos, emissão de pareceres, assinaturas de termos de concessão e relatórios técnicos e de prestação de contas.

Plataforma Lattes

No dia 8 deste mês,a Plataforma Lattes, que reúne currículos e informações sobre pesquisadores, voltou ao ar. O sistema tinha caído no dia 23 de julho.