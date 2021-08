Ministro da Educação é o convidado do Sem Censura desta segunda

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, é o convidado do programa Sem Censura desta segunda-feira (9). A apresentadora Marina Machado conversa com ele ao vivo, às 21h30, na TV Brasil, sobre vários temas, entre eles os preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio 2021, a maior avaliação educacional do país.

O jornalista Marcello D’Angelo (BandNews) e o comentarista da TV Brasil, Ricardo Caldas, participam como debatedores convidados e também conversam com o ministro sobre ações da pasta para o estímulo ao retorno presencial das aulas em todo o país de forma segura e a implementação das escolas cívico-militares, em parceria com o Ministério da Defesa.

Natural de São Vicente, São Paulo, Ribeiro é pastor presbiteriano, teólogo, advogado e professor. O ministro é doutor em educação pela Universidade de São Paulo e mestre em direito constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde atuou como superintendente da pós-graduação lato sensu, reitor em exercício e vice-reitor.

Milton Ribeiro também é especialista em Gestão Universitária pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub). Antes de assumir o Ministério da Educação em julho de 2020, Ribeiro atuou na Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

