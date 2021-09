MEC divulga gabaritos do Encceja

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC), divulgou os gabaritos do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As informações foram publicadas no site do Instituto, disponível na seção de provas e gabaritos do Encceja.

As provas e os cadernos de questões também foram disponibilizados. As pessoas que realizaram o exame podem conferir as informações por prova, separadas pelo tipo de ensino (fundamental ou médio) e área de conhecimento (língua portuguesa, matemática, geografia e história, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias).

O Exame é destinado a jovens que não concluíram os ensinos fundamental ou médio e desejam ter a certificação da conclusão dessas etapas de ensino. O Encceja foi aplicado no domingo (29). A prova foi feita em 622 cidades nos 26 estados e no Distrito Federal.

Reaplicação

Ontem, o Inep adiou em um dia o prazo para o pedido de reaplicação do Encceja. O prazo inicial para o requerimento estava previsto para sexta-feira (3). Como o sistema foi suspenso no dia de hoje para o que o órgão chamou de “ajustes pontuais”, os candidatos poderão fazer o pedido até o sábado (4), às 23 horas e 59 minutos.

A reaplicação é uma possibilidade para quem não realizou a prova por problemas logísticos no local ou por sintomas de doenças contagiosas previstas no edital no dia ou na véspera. Entre elas foi incluída a covid-19.

A reaplicação ocorrerá nos dias 13 e 14 de outubro, juntamente com o Encceja para pessoas privadas de liberdade.