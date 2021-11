Festa Afro-Literária reúne nomes conhecidos e autores de Cavalcante

Elisa Lucinda, Ellen Oléria, Luedji Luna, Cássia Valle e Ryane Leão são alguns dos nomes já confirmados para participar da Festa Afro-Literária, evento online dedicado à escrita negra que será realizado de 3 a 7 de novembro.

Com o tema Literatura Quilombola: entre a tradição e o afrofuturismo, a festa contará, em sua programação, com bate-papos, oficinas e apresentações artísticas, tudo transmitido gratuitamente e em tempo real no YouTube.

Mesmo online, a festa se mantém fiel às raízes do projeto, fincadas em Cavalcante (GO), em especial no quilombola dos Kalunga, a maior comunidade remanescente de quilombos do Brasil, cujo sítio histórico a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece como o primeiro Território e Área Conservada por Comunidades Indígenas e Locais (Ticca) do Brasil.

Além dos nomes já conhecidos no cenário literário e artístico nacional, o evento também contará com a participação de representantes de Cavalcante como Bia Kalunga, Malu Martins e Wanderléia Kalunga, que apresentarão suas obras ao público.

Realizada pela organização não governamental (ONG) T.E.R.R.A - Teatro, Educação e Responsabilidade com as Raízes Afro-Brasileiras, a festa conta com apoio da prefeitura de Cavalcante e do governo de Goiás.