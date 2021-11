Capes abre inscrições para curso de docência digital

Começa hoje (4) o período de inscrições para o curso online Formação para Docência Digital em Rede, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e a Universidade Aberta de Portugal (Uab-PT). São 10 mil vagas e as incrições vão até o dia 16 de novembro. Elas poderão, no entanto, encerrar antes dessa data, caso todas as vagas sejam preenchidas.

O curso é voltado para professores, estudantes e demais profissionais da educação. As aulas estão marcadas para o período de 22 de novembro a 17 de dezembro. O objetivo do curso é capacitar os participantes para a condução de processos educacionais com uso de tecnologias digitais.

A formação vai permitir aos participantes discutir diferentes modelos pedagógicos e analisar processos de comunicação e interação. Além disso, eles poderão desenvolver atividades em ambientes digitais de ensino e aprendizagem e usar plataformas e tecnologias digitais, sob a perspectiva educacional.

Acesse a página da Capes para informações sobre o processo de inscrição.