TV Brasil faz correção de questões do segundo dia de provas do Enem

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fazem ampla cobertura dos principais assuntos que envolvem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo 28 de novembro. A TV Brasil apresenta hoje o programa Caiu no Enem voltado para correção das provas.

O apresentador Giuliano Cartaxo entrevista professores e alunos e leva ao ar matérias sobre curiosidades, dicas e informações importantes a respeito do exame. O Caiu no Enem, vai ao ar das 19h30 às 21h.

A Rádio Nacional e a Agência Brasil, além das redes sociais dos veículos farão a transmissão do programa ao vivo, nos mesmos dias e horários.

Assista a correção do primeiro dia

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos fizeram, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, a única prova subjetiva da avaliação, a redação, cujo tema, "Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", foi apontado por professores como difícil.

Ao vivo e on demand

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

A TV Brasil também está nas redes sociais:

- Facebook: facebook.com/tvbrasil

+ - Twitter: twitter.com/TVBrasil

- Youtube: https://www.youtube.com/user/tvbrasil