Unicamp inicia 2ª fase do vestibular com redação, português e inglês

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) inicia hoje (9) a segunda fase de seu vestibular com as provas dissertativas de língua portuguesa, inglesa, literatura portuguesa e redação. A avaliação, com duração máxima de cinco horas, é comum a todos os candidatos aprovados na primeira fase. Os estudantes deverão chegar aos locais da prova às 12h (horário de Brasília), e o acesso aos prédios será permitido até as 13h.

A avaliação será aplicada em 22 cidades do país: em seis capitais (Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Salvador e São Paulo) e 16 cidades paulistas (Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba). A Unicamp pede atenção aos locais das provas, já que não são necessariamente os mesmos da primeira fase.

Os candidatos devem usar máscara, levar o original do documento de identidade, canetas de cor preta em material transparente, lápis preto e borracha. Será permitido o uso de régua transparente e compasso. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos. O estudante deve também levar álcool em gel e máscaras extras, para eventual troca no decorrer da prova.

De acordo com a Unicamp, é permitido também levar água, sucos, doces, além do uso de bermudas e vestimentas leves. Os candidatos poderão se alimentar e ingerir água ou suco na sala, abaixando a máscara por um curto período de tempo.

O segundo dia da segunda fase do vestibular ocorrerá amanhã (10). As provas de habilidades específicas para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança serão feitas de 13 a 15 de janeiro, em Campinas (SP).

A primeira chamada, com os aprovados no vestibular, será divulgada no dia 14 de fevereiro. Os convocados nessa chamada deverão fazer a matrícula online nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Demais informações estão no site da Unicamp.