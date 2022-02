Programa Bolsa Permanência tem último dia de inscrições

Estudantes indígenas e quilombolas, matriculados em cursos presenciais de graduação de instituições federais de ensino superior, têm até as 23h59 (horário de Brasília) desta segunda-feira (28) para fazer inscrição no Programa Bolsa Permanência (PBP). A iniciativa prevê a concessão de bolsas, no valor de R$ 900, para ajudar na estadia desses estudantes nas instituições e contribuir para a permanência e diplomação dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O pagamento dos pedidos homologados é feito mensalmente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

As inscrições devem ser feitas na página do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP) no site do Ministério da Educação. A distribuição de vagas considera o quantitativo de alunos matriculados e cadastrados pelas instituições no término do exercício anterior.

Segundo o MEC, as instituições federais de ensino superior têm até o dia 31 de março para analisar a documentação comprobatória de elegibilidade do estudante e aprovar o cadastro no SISBP.