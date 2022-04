Firjan oferece oficinas de matemática e robótica para estudantes

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e o Serviço Social da Indústria (Sesi) estão com inscrições abertas até o dia 1º de maio para 1.680 vagas gratuitas para as oficinas de matemática digital (1.020 vagas) e de robótica (660 vagas), oferecidas pelas Escolas Firjan Sesi. Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição.

Podem participar estudantes do ensino regular matriculados em escolas da rede pública ou sejam bolsistas em colégios da rede privada, e que estejam no segundo segmento do ensino fundamental ou no 1º ano do ensino médio. Os candidatos devem ter condição de baixa renda, ou seja, a renda familiar mensal per capita deve ser de até um e meio salário mínimo.

Os dois cursos estão sendo oferecidos nas 17 Escolas Firjan Sesi, distribuídas nos bairros de Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã e Tijuca, na capital do estado; e nos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Duque de Caxias, Itaperuna, Macaé, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, São Gonçalo, Três Rios e Volta Redonda. As aulas estão programadas para acontecer entre os dias 9 de maio e 16 de dezembro.

Oficinas

A Oficina Firjan Sesi Matemática Digital será realizada em formato híbrido, durante 30 semanas, com atividades realizadas em plataforma virtual de games (jogos), e presencialmente nas Escolas Firjan Sesi. O coordenador de Conteúdo de Educação Básica da Firjan Sesi, Vinícius Mano, disse hoje (26) à Agência Brasil que a intenção é desenvolver os conteúdos essenciais de matemática para o ensino fundamental. O curso serve para estudantes com dificuldade ou que queiram se aprofundar na disciplina.

“É uma plataforma de games que a gente já usa há bastante tempo com os nossos alunos. São todos games relacionados ao conteúdo da matemática. Então, a gente usa essa plataforma como meio de o aluno se exercitar e resolver os problemas, mas de uma maneira que é divertida, que atrai a atenção e faz com que ele queira estar sempre jogando ali. Chama muito a atenção dos alunos”, explicou Mano.

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, são 440 vagas para a Oficina Firjan Sesi Matemática Digital.

Embora tenha a mesma duração prevista de 30 semanas, a Oficina Firjan Sesi de Robótica vai funcionar de forma totalmente presencial nas 17 unidades espalhadas pelo território fluminense. O aluno irá duas vezes por semana nas escolas para ter aula com os professores. “Ele vai montar os robôs propriamente ditos dentro da escola. Não dá para a gente fazer no formato híbrido”, disse o coordenador. A ideia, segundo Vinícius Mano, é “expandir o que já fazemos nas nossas escolas para a sociedade. A robótica é uma forma bastante integrada de desenvolver habilidades e competências diversas, reunindo conceitos das áreas do conhecimento, a partir de uma lógica tecnológica e de solução de problemas associados a questões reais”.

Há 300 vagas na região metropolitana para a Oficina Firjan Sesi de Robótica.

Competições

Vinícius Mano informou ainda que na oficina de matemática está prevista a realização de uma competição entre os alunos ao longo de todo o curso. “Toda semana, o aluno vai ter lá atividades destinadas a essa competição. A gente irá montando o ranking, a pontuação deles, ao longo do mês, e vai distribuir medalhas, certificados, em todos os meses”. No caso da robótica, haverá um grande torneio no final do curso. Vai depender da formação de equipes, disse Vinícius Mano.