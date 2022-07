Alunos do Espírito Santo participam de programa turístico em Brasília

Estudantes de escolas do Espírito Santo estão em Brasília para participar do programa Brasília, Capital do Turismo Cívico e Pedagógico. É a primeira vez que estudantes de outras unidades federativas participam do programa, que já atendeu cerca de 500 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal.

Os visitantes cursam os ensino médio e fundamental no Colégio Daniel Comboni, de Ecoporanga. Hoje (15) e amanhã (16) visitarão nove pontos turísticos. No primeiro dia, a visita abrange a Quadra Modelo 308, o Museu Nacional, a Catedral Metropolitana, a Praça dos Três Poderes, a Torre de TV e a Casa de Chá.

Amanhã, visitarão o Parque da Cidade, o Pontão do Lago Sul e a Ermida Dom Bosco. De acordo com o governo do Distrito Federal, os estudante pagaram por conta própria a hospedagem, no valor de R$ 65, e a alimentação, R$ 15. O transporte foi oferecido pela escola.

O programa Brasília, Capital do Turismo Cívico e Pedagógico foi constituído em março com o objetivo de permitir a estudantes da rede pública de ensino “assistirem a aulas in loco de história do Brasil e de Brasília nos monumentos e sedes do poder”.

A parceria, feita por meio de assinatura de acordo de cooperação técnica, já atendeu, no primeiro semestre, estudantes de Brasília do Centro de Ensino Fundamental 306 Norte; do Centro de Ensino Fundamental 1 (Guará); do Centro de Ensino Fundamental São Paulo (São Sebastião); e da Escola Classe 502 (Samambaia).