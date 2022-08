UFRJ reúne pensadores "do ancestral ao digital" para discutir futuro

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) reúne pensadores e personalidades de diferentes áreas a partir de hoje (29) na terceira edição do Festival do Conhecimento, que terá uma série de atividades online até 2 de setembro. O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e, com o tema "do ancestral ao digital", busca nos diferentes saberes e caminhos para problemas do presente e do futuro.

Entre os convidados especiais do festival estão o ambientalista Ailton Krenak, o padre Júlio Lancellotti, a influenciadora indígena Samela Sateré Mawé, o youtuber Felipe Neto, o sociólogo Boaventura Souza Santos, a jornalista Flávia Oliveira, o virologista Amilcar Tanuri, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nísia Trindade Lima, e a educadora Eliane Potiguara, embaixadora da paz pela Organização das Nações Unidas e considerada a primeira mulher indígena a publicar um livro no Brasil.

Varíola dos macacos, combate às fake news e metaverso são alguns dos temas que serão discutidos no evento, cuja programação online inclui debates, oficinas, lançamentos de livros e exibição de filmes. Além de todas essas atividades, estão previstos shows presenciais.

A conferência de abertura está marcada para as 17h desta segunda-feira e terá transmissão no YouTube da UFRJ. Presentes ao evento, o pensador indígena e ambientalista Ailton Krenak e a pró-reitora de extensão da UFRJ, Ivana Bentes, falarão sobre os Direitos da Natureza.

A programação completa pode ser conferida no site do evento, onde também é possível se inscrever nas atividades para obter um certificado de participação no festival.