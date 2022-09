Olimpíada do Bicentenário da Independência abre inscrições amanhã

A partir de amanhã (27), alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil podem se inscrever para a Olimpíada do Bicentenário da Independência do Brasil [https://olimpiadabrasil.org/]. A iniciativa, que visa estimular a difusão de conhecimento em diversas áreas, é realizada pelos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Educação, Turismo e pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Os estudantes podem se inscrever diretamente, sem a necessidade de que a escola se inscreva. O prazo para inscrições começa nesta terça-feira e vai até o dia 9 de outubro.

Segundo o governo, o objetivo é provocar uma reflexão não só sobre a importância do marco da Independência do Brasil em si, mas também sobre todos os desdobramentos num espectro mais amplo que o histórico. As questões da Olimpíada vão abranger vários temas como literatura, pintura, matemática, história, geografia, geopolítica, música, entre outros.

A Olimpíada do Bicentenário da Independência será dividida em duas categorias: sênior e júnior. Na primeira, participam estudantes nascidos de 1° de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2007, desde que não estejam matriculados em algum curso superior. Já a categoria júnior é voltada para estudantes nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008. As provas serão divididas em quatro fases, incluindo provas virtuais e presenciais.