Projeto premia alunos que fizeram vídeos sobre a independência

Cerca de 200 alunos da rede municipal de educação do Rio de Janeiro foram premiados hoje (20), durante a cerimônia de encerramento do projeto Rio Todo (Em) Prosa 2022, realizada no cinema Estação NET Rio, em Botafogo, zona sul da cidade. A cerimônia contou com a presença do secretário de Educação do município, Renan Ferreirinha.

Cerca de 350 vídeos, produzidos por mais de 2 mil estudantes e também por professores, participaram do projeto, cujo tema foi “Um Rio Bicentenário”, visando abordar os 200 anos do bicentenário da Independência do Brasil, através da linguagem audiovisual.

Para estimular a criatividade, a sensibilidade estética e a interpretação crítica de alunos de todas as idades, a edição 2022 do Rio Todo (Em) Prosa trouxe em sua proposta a abordagem “Eu sou patrimônio do presente e do futuro”. O prêmio foi dividido em sete categorias.

Puderam participar da seleção alunos dos dois segmentos do ensino fundamental, da educação infantil, educação de jovens e adultos (EJA), classe especial e projetos de correção de fluxo.

Além dos alunos, que foram orientados por professores na produção dos vídeos, outros profissionais de educação da rede pública de ensino puderam concorrer de forma independente, apenas com os seus roteiros, na temática Roteiros fílmicos de um Rio no Bicentenário.

Este ano, as sete unidades escolares que foram destaque no projeto receberam notebooks. Todas as escolas receberam troféu e certificado de participação e todos os 200 alunos receberam medalhas e um kit de livros de literatura.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, afirmou, que o Rio Todo (Em) Prosa é um projeto que propicia protagonismo às crianças, por meio da poesia e da arte. "O que queremos é que os nossos alunos sonhem grande, possam desejar chegar aonde quiserem e é através da arte e da educação que isso vai acontecer”, indicou.

Projeto

Realizado desde 2019, o Rio Todo (Em) Prosa premia trabalhos produzidos por alunos e profissionais da rede, em diversos formatos, como textos, desenhos, fotografias, entre outros. Em 2019, o tema foi Rio Capital Mundial da Arquitetura; em 2020, o projeto não aconteceu, em função da pandemia da covid-19. No ano passado, a temática abordou a Década do Oceano.

Renan Ferreirinha avaliou como muito positiva a adesão dos estudantes ao tema deste ano.

“Perceber a autonomia e engajamento de nossos estudantes em um projeto que reflete diretamente em sua autoestima e protagonismo é algo muito gratificante para nós”.

O evento de premiação da edição 2022 do projeto contou com a participação do Coral Uma Só Voz, formado por moradores e ex-moradores de rua, que apresentou as músicas Semente do Amanhã, Xote da Alegria, Caçador de Mim e Do Brasil.