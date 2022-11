Metrô do Rio será gratuito para candidatos ao Enem

Os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (13) e no próximo (20), poderão usar o metrô nd Rio de Janeiro, de graça. Para isso, devem apresentar comprovante de inscrição do exame deste ano e documento de identidade com foto.

O transporte será gratuito nos dias de prova. Nesses domingos, o metrô funcionará das 7h às 23h. A gratuitidade não vale para as integrações do metrô na superfície.

Com a mensagem “Brilha no Enem”, o chamado movimento “Passe Livre pra Educação” é uma parceria do MetrôRio com a universidade Estácio e a empresa Bic. Idealizado pela juntamente com a Eletromidia e Artplan, o objetivo do movimento, segundo os organizadores, é ajudar os alunos custeando as passagens de ida e volta nos dias de prova.

Cerca de 50 mil estudantes farão as provas do Enem na cidade do Rio. Além das gratuidades, a Estácio e a BIC farão diversas atividades na estação Carioca do MetrôRio, a fim de motivar e encorajar os alunos antes da prova.