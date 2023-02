Inscrição para exame de proficiência em português termina hoje

As inscrições para a primeira edição de 2023 do exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) terminam às 23h59 desta sexta-feira (24). Elas podem ser feitas pelo sistema Celpe-Bras, na página do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Após a inscrição, os interessados em obter o certificado terão até a próxima segunda-feira (27) para pagar a taxa no valor de R$ 247,58, para os postos aplicadores no Brasil; e US$ 115, para postos no exterior. “Vale ressaltar que a homologação da inscrição é realizada pelo coordenador do posto aplicador e ocorrerá mediante confirmação do pagamento da inscrição”, informa o Inep. As provas serão aplicadas nos dias 25, 26 e 27 de abril, no Brasil e no exterior.

O Celpe-Bras é o exame brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira. O certificado é aceito como comprovação de proficiência no uso da língua pelas instituições de educação superior, destinado a estrangeiros para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem como para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendam trabalhar no país.