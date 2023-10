Inep avalia proficiência de estrangeiros em língua portuguesa

Começa nesta terça-feira (24) a aplicação do exame para a obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) 2023/2. As provas escrita e oral serão aplicadas até o dia 26 no Brasil e no exterior. O Celpe-Bras é o procedimento brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os postos onde as provas serão aplicados são instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, e outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa. Os resultados serão divulgados no dia 15 de dezembro.

Segundo o Inep, o participante deverá comparecer no local de aplicação do exame com uma antecedência mínima de 30 minutos, em relação ao horário previsto para o início das provas. “Para a realização do exame no exterior, é obrigatória a apresentação de passaporte ou do documento de identificação oficial com foto, válido no país de realização do exame”, acrescentou o instituto.

No caso dos participantes que farão a prova no Brasil, é obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial com foto. Entre os documentos que podem ser apresentados estão as identidades expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas e policias Militar e Federal; bem como as expedidas pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e carteiras (e documentos provisórios) de Registro Nacional Migratório.

Podem também ser apresentados documentos de identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes ; passaporte; carteiras de habilitação e de trabalho; e documentos digitais – desde que com foto (e-Título, CNH digital e RG digital).

A prova escrita avalia, de forma integrada, a compreensão oral e imagética, a leitura e a produção escrita em língua portuguesa. Já a prova oral (interação face a face) avalia o desempenho na compreensão e nas produções orais da língua.

“A proficiência é avaliada a partir do resultado do participante nas duas partes. Isso inclui práticas de uso da língua portuguesa que possam ocorrer no cotidiano de um estrangeiro que pretende interagir em português, no Brasil”, detalha o Inep.

Para acessar o edital do Celpe-Bras 2023/2, clique aqui.