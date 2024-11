Segunda fase da Olimpíada Mirim de Matemática será nesta terça

Mais de 4,4 milhões de alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental da rede pública e privada participam, nesta terça-feira (12), da segunda fase da 3ª Olimpíada Mirim de Matemática. A prova terá duração de 1 hora e 30 minutos.

A competição matemática é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e promovida com recursos dos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Desde 2005, o Impa também organiza a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) destinada a alunos do 6º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio.

O objetivo da olimpíada é aproximar as crianças da matemática por meio de propostas lúdicas e criativas. A iniciativa também pretende identificar jovens talentos.

Ao todo, são mais de 30,7 mil unidades de ensino participantes de 4.037 municípios de todo o Brasil. A prova da segunda fase da Olimpíada Mirim é aplicada em um único dia em todo o Brasil e os estudantes farão a prova na própria escola. A prova não será reaplicada aos alunos ausentes por quaisquer motivos no dia da aplicação da prova.

As provas da segunda fase serão corrigidas pelos professores da própria escola de 13 a 22 de novembro. E as notas deverão ser cadastradas pelas instituições de ensino até 2 de dezembro, exclusivamente no site da olimpíada.

Olimpíada Mirim

A Olimpíada Mirim é composta por duas fases. A primeira etapa consiste em uma prova classificatória com 15 questões de múltipla escolha. Na segunda fase, a prova também terá 15 questões objetivas.

Nesta terceira edição, a primeira fase foi realizada em 27 de agosto e somente os estudantes classificados poderão participar da prova da segunda fase, nesta terça-feira (12).

O conteúdo das provas corresponde ao grau de escolaridade dos alunos, que são divididos nos níveis Mirim 1 - segundo e terceiro anos do ensino fundamental - e Mirim 2 - quarto e quinto anos do ensino fundamental.

Premiação

Diferente da Obmep, a competição mirim não conta com uma premiação a nível nacional. Os alunos de cada escola competem entre si. No final, eles serão contemplados com certificados de premiação digital correspondente a medalhas de ouro, prata e bronze.

Todas as escolas inscritas receberão os certificados digitais correspondentes a medalhas de ouro, prata e bronze para condecorar os alunos com os melhores desempenhos na segunda fase da olimpíada, considerando a quantidade de alunos inscritos em cada nível.