Amazonino Mendes e David Almeida vão para segundo turno em Manaus

Com 98,64% dos votos apurados, a capital do Amazonas terá segundo turno. Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) vão disputar a prefeitura de Manaus no próximo dia 29.

Amazonino Mendes tem 23,91% dos votos válidos e David Ameida tem 22,35%.

Manaus tem população estimada pelo IBGE em 2,2 milhões de pessoas. Segundo o TSE, a capital amazonense tem um total de 1,3 milhão de eleitores.

Perfis

Amazonino Mendes - O candidato da coligação Juntos Podemos Mais (PSL/Cidadania/Podemos/MDB) é advogado e completa, em novembro, 81 anos de idade. Ele declarou um total de R$ 4,7 milhões em bens.

David Almeida - O candidato da Coligação Avante Manaus (Avante/PMB/PTC/PRTB/PV/DEM/Pros) tem 51 anos de idade. Ele tem ensino superior completo e declarou R$ 857 mil em bens.