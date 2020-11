Apuração Eleições 2020: Hildon Chaves lidera em Porto Velho

O atual prefeito de Porto Velho (RO), Hildon Chaves (PSDB) está na frente da disputa pela prefeitura de Porto Velho, capital de Rondônia, com 34,01% dos votos válidos. A candidata Cristiane Lopes (PP) está em segundo lugar, com 14,29% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 74,94% das urnas.

De acordo com levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rondônia teve 1.190.505 eleitores aptos a votar, distribuídos por 4.726 seções eleitorais dos 52 municípios do estado.

Hildon Chaves - O candidato da coligação O Trabalho Continua (PSD/PL/PSDB/DEM) é o atual prefeito de Porto Velho e tenta a reeleição. Ele tem 52 anos de idade, possui ensino superior completo e declarou bens no valor de R$ 20,3 milhões.