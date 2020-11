Eleições 2020: Mendes e Almeida devem ir ao 2º turno em Manaus

Os candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e Davi Almeida (Avante) devem disputar o segundo turno das eleições em Manaus, capital do Amazonas. Amazonino Mendes tem 24,16% dos votos válidos e Davi Almeida, 21,97%.

Até agora, foram apurados 60,99% das urnas.

Amazonino Mendes (Podemos) é advogado e empresário, tem 80 anos e é o mais longevo político do estado. Já foi prefeito de Manaus por três vezes, sendo a primeira em 1983, indicado por Gilberto Mestrinho. Também governou o Amazonas em três ocasiões, sendo a primeira em 1987 e a última o pleito suplementar de 2017.

Davi Almeida (Avante) é advogado e tem 51 anos. Foi deputado estadual por três mandatos, iniciando em 2006. Foi líder do governo e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas no mandato 2014-2018. Exerceu o papel de governador interino em razão da cassação de José Melo de Oliveira, posição que manteve até a eleição suplementar, vencida por Amazonino Mendes.

