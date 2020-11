Apuração Eleições 2020: Rafael Greca é reeleito em Curitiba

O atual prefeito da capital do Paraná Rafael Greca (DEM) venceu a disputa pela prefeitura de Curitiba com 59,77% dos votos válidos. Goura (PDT) ficou em segundo lugar, com 13,26% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 95,12% das urnas.

O candidato da coligação Curitiba Inteligente e Vibrante é engenheiro, tem 64 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 864,72 mil em bens.