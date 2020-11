Candidato do PTB à prefeitura de Porto Alegre renuncia à disputa

O candidato José Fortunati, do PTB, renunciou hoje (11) à disputa pela prefeitura de Porto Alegre. Com a decisão, o nome do ex-candidato continuará na urna eletrônica, mas os eventuais votos deverão ser anulados. O primeiro turno das eleições municipais será realizado no domingo (15). Eleitores de todo o país vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Segundo Fortunati, o motivo da desistência foi a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) que, na segunda-feira (9), indeferiu o registro da candidatura de André Cecchini ao cargo de vice-prefeito. Para o tribunal, não ficou demonstrado que Cecchini estava filiado ao partido Patriota no dia 4 de abril deste ano, data estipulada pela lei eleitoral para que todos os candidatos estivessem filiados a uma legenda para concorrer às eleições.

Nesta manhã, durante uma transmissão nas redes sociais, Fortunati anunciou a retirada da candidatura e disse que a decisão do TRE foi ilegal e tomada por motivos políticos para inviabilizar a “chegada da chapa ao segundo turno”.

Com a renúncia de Fortunati, a capital gaúcha terá 12 candidatos à prefeitura.