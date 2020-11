Começa apuração em São Paulo: Covas e Boulos saem na frente

Com menos de 1% das urnas apuradas na capital paulista, o prefeito Bruno Covas lidera na disputa pela prefeitura de São Paulo com 32,58% dos votos válidos. Em segundo lugar está o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, com 20,33% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 0,39% das urnas.

Acompanhe a apuração das eleições 2020 no município de São Paulo.

Acompanhe a apuração pela TV Brasil