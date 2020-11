Covas vota acompanhado do filho e Boulos fica isolado em casa

O atual prefeito da capital paulista e candidato à reeleição, Bruno Covas, votou pouco antes do meio-dia, em um colégio na zona oeste de São Paulo. Ele foi até a zona eleitoral acompanhado de seu filho. Covas informou que passará o resto do dia em casa, de onde também acompanhará a apuração.

“Este é o dia do julgamento popular. Acredito na democracia, no povo e me submeto à decisão que o povo vai estabelecer hoje sobre quem vai governar a cidade pelos próximos quatro anos. Estou alegre e confiante na decisão”, disse.

Antes de ir às urnas, Covas acompanhou o voto da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do governador de São Paulo, João Doria.

O candidato Guilherme Boulos não foi votar porque testou positivo para covid-19 e está isolado em casa. Segundo sua assessoria, ele passa bem.

Por volta das 8h50, ele apareceu na varanda de sua casa, no bairro do Campo Limpo, zona sul da capital, mostrando um cartaz no qual estava escrito “Vamos virar”.