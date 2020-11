EBC realiza ampla cobertura das Eleições Municipais 2020

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fará ampla cobertura jornalística das eleições do próximo domingo (15), quando milhões de brasileiros irão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Os veículos da EBC produziram uma série de conteúdos para informar e auxiliar os eleitores no momento da escolha dos novos representantes do poder público municipal. Nossa equipe de profissionais levará ao público informações atualizadas da votação e a apuração em tempo real dos resultados.

O eleitor também acompanha, minuto a minuto, as principais informações pelas redes sociais da EBC. Comente, publique e use a hashtag #EBCnasEleições. Na TV Brasil, o telejornalismo apresentará uma programação especial: boletins de hora em hora, desde o início da votação, às 7h. Equipes estarão ao vivo diretamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Rio de Janeiro e de São Paulo. A cobertura contará também com a participação de emissoras afiliadas de todo país, integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A partir das 17h, Katiúscia Neri e Roberto Camargo apresentam o Programa Especial Eleições 2020 com detalhes da apuração dos resultados nas 26 capitais brasileiras e flashes ao vivo de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O analista político e doutor em ciência política, Leonardo Barreto, comentará os resultados.

Toda a programação especial de eleições da TV Brasil terá tradução em Libras e será transmitida também nas redes sociais da emissora: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram

Interatividade

A TV Brasil lançou a plataforma interativa no sinal aberto no início do mês com todas as informações das eleições municipais. Não é necessário conexão com a internet para usar. Os conteúdos podem ser acessados direto da televisão, usando apenas o controle remoto. Basta clicar no ícone em verde amarelo localizado no canto superior direito da tela para, por exemplo, treinar o voto no simulador de votação ou baixar o e-título e a justificativa eleitoral pelo QR Code.

Agência Brasil

A Agência Brasil preparou diversas reportagens sobre economia, geração de empregos, saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, habitação, mobilidade, desenvolvimento sustentável, em que foram abordados os desafios para os prefeitos que tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2021.

Todas as informações sobre o pleito podem ser acessadas na Editoria Eleições 2020 e na tagpage Eleições2020. Nas páginas, o internauta encontra todas as notícias sobre as eleições municipais. Também é possível encontrar o perfil dos candidatos à prefeitura de cada capital do país, além de informações de serviço como, por exemplo, as diferenças entre votos nulos e brancos; o processo de apuração de votos no Brasil e o papel dos prefeitos e dos vereadores. As reportagens com serviços para o cidadão também podem ser encontradas em uma página especial.

Rádios Nacional e MEC

A programação especial de eleições da Rádio Nacional começa às 8h do domingo e se estende durante todo o dia. As rádios Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e Nacional AM e FM de Brasília estarão em rede trazendo notícias ao vivo de todo país. Os apresentadores conversarão com entrevistados, especialistas e as emissoras veicularão produções especiais sobre o tema. O Programa Especial de apuração das eleições e o balanço da votação terão início às 16h. A Rádio MEC inicia a cobertura a partir das 8h e vai até as 22h com flashes das equipes de jornalismo e dos resultados apurados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Sobre a EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora dos veículos TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC AM de Brasília (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).