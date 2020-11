Eleições 2020: conheça os candidatos à prefeitura de Cuiabá

Oito candidatos concorrem à prefeitura de Cuiabá, cidade com população estimada pelo IBGE em 618 mil pessoas. Segundo o TSE, são 400.803 eleitores na capital de Mato Grosso. Abaixo, confira os candidatos à prefeitura em ordem alfabética (saiba mais aqui).

Abílio - O candidato da coligação Cuiabá para Pessoas (PSC/Cidadania/Podemos) tem 36 anos e é vereador. Ele declarou bens no valor de R$ 92,5 mil.

Aécio Rodrigues - O candidato da coligação Precisa de Mais (PRTB/PSL), de 29 anos, é advogado. Ele declarou um total de R$ 3,2 milhões em bens

Emanuel Pinheiro - O candidato, de 55 anos, é o atual prefeito de Cuiabá. Ele lidera a coligação A Mudança Merece Continuar (PMB/PTC/Solidariedade/PV/Republicanos/PL/PSDB/MDB/PTB/PP/PCdoB). Pinheiro tem o ensino superior completo. Ela declarou um total de R$ 2,9 milhões em bens.

Gilberto Lopes Filho - O candidato do PSOL, de 57 anos, é servidor público estadual e tem o ensino superior completo. Ele declarou um total de R$ 185 mil em bens

Gisela Simona - A candidata da coligação Mãos Limpas e Unidas por Cuiabá (Pros/PDT/Rede/Avante) tem 43 anos de idade. Ela é servidora pública estadual e cursou o ensino superior. A candidata declarou um total de R$ 367,6 mil em bens.

Julier - O candidato do PT, de 51 anos, é advogado. Ele declarou um total de R$ 1,5 milhão.

Paulo Henrique Grando - O candidato do Novo, de 45 anos de idade, é administrador, com ensino superior completo. Ele declarou bens no valor de R$ 571 mil .

Roberto França - O candidato da coligação Todos por Cuiabá (DEM/Patriota/PSD), de 72 anos, é locutor e radialista. Ele teve a candidatura deferida após recurso. O candidato declarou bens no valor de R$ 966 mil .