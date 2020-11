Em Manaus, Amazonino Mendes tem pequena vantagem sobre David Almeida

Com 57,22% das urnas apuradas, o candidato Amazonino Mendes (Podemos) está com uma ligeira vantagem sobre o candidato David Almeida (Avante) na disputa para a Prefeitura de Manaus (AM). Até o momento, com 1.929 unras apuradas, das 3.371, Amazonino está com 263339 votos (50,54%), contra 257758 votos (49,46%) de Almeida.

David Almeida votou no início da manhã. Almeida chegou pouco depois das 08h na Escola Estadual Antônio Lucena Bitencourt, na Zona Sul de Manaus. Almeida comparaceu ao locald e votação acompanhado pela filha e pelo candidato a vice-prefeito, Marcos Rotta.

Já Amazonino Mendes votou pouco depois das 10h na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), bairro São Francisco. O candidato chegou ao local de votação acompanhado do ex-secretário de Saúde Francisco Deodato.

Candidato da coligação Juntos Podemos Mais (PSL/Cidadania/Podemos/MDB), Amazonino Mendes é advogado e completa, em novembro, 81 anos de idade. Ele declarou um total de R$ 4,7 milhões em bens.

Candidato da Coligação Avante Manaus (Avante / PMB / PTC / PRTB / PV / DEM / Pros), David Almeida tem 51 anos de idade. Ele tem ensino superior completo e declarou R$ 857 mil em bens.