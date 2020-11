No segundo turno das eleições municipais de 2020, as Forças Armadas atuam em 40 localidades de cinco estados. Os militares irão ajudar em ações de logística e deslocamento e também auxiliar na segurança da votação e apuração.

No total, 5.157 militares atuam no segundo turno, nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão e Ceará e Rio de Janeiro.

São atendidas duas localidades em Rio Branco (AC), 13 em Manaus (AM), cinco em São Luís (MA), 17 em Fortaleza e três em Caucaia, ambas no Ceará. Nessas localidades, o militares ajudarão em ações de garantia da votação e apuração. Já no Rio de Janeiro, os militares atuam em Paquetá, em ações de apoio logístico.

De acordo com o Ministério da Defesa, no primeiro turno das eleições, as Forças Armadas transportaram mais de 720 pessoas e 23 mil quilos de material, entre urnas eletrônicas e outros itens para a Justiça Eleitoral.