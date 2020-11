Paes sai na frente na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro

O candidato Eduardo Paes (DEM) saiu na frente na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro com 64,91% dos votos válidos. Marcelo Crivella (Republicanos) está em segundo lugar, com 35,09% dos votos válidos.

Até agora foram apuradas 24,6% das urnas.

Marcelo Crivella - O candidato busca a reeleição a prefeito pela coligação Com Deus, Pela Família e Pelo Rio (Podemos / PTC / PMN / PRTB / Republicanos / PP / Patriota / Solidariedade). Ele tem 63 anos e ensino superior completo. Crivella declarou R$ 665,6 mil em bens.

Eduardo Paes - O candidato da coligação A Certeza de um Rio melhor (Cidadania / DC / PV / Avante / PL / DEM / PSDB) marcou “outros” como ocupação, tem 50 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 478,3 mil em bens.