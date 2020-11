Prefeito Mario Botion se elege para novo mandato em Limeira

A população da cidade de Limeira (SP) concedeu mais um mandato ao prefeito Mario Botion (PSD). Com 100% das urnas apuradas, ele foi o preferido de 73.042 eleitores, o que representa 54,88% dos votos válidos.

O prefeito disputou o segundo turno com Murilo Félix (Podemos), que somou 45,12% dos votos válidos. A cidade, com 226.627 eleitores, registrou uma abstenção de 30,77%.

Mario Botion já havia sido mais votado que os demais concorrentes no primeiro turno. A corrida eleitoral no município contou com a participação de 11 candidatos.

Acompanhe a cobertura do 2º turno ao vivo pela TV Brasil e pela Rádio Nacional: