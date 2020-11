PSOL, DEM e Republicanos lideram votação para Câmara do Rio

Três partidos serão as principais forças da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro a partir de 2021. DEM, Republicanos e PSOL elegeram, cada um, sete parlamentares para a Casa, que tem 51 vereadores.

O PSOL teve ainda dois dos cinco vereadores mais votados da cidade: Tarcisio Motta, com 86.243 votos, e Chico Alencar, com 49.422 votos. O Republicanos teve o segundo candidato mais votado: Carlos Bolsonaro, com 71 mil votos.

Já o DEM foi capitaneado pelos votos do ex-prefeito carioca Cesar Maia, que teve o apoio de 55.031 eleitores. O terceiro mais votado da cidade foi Gabriel Monteiro, do PSD: 60.326 votos.

Atrás de PSOL, Republicanos e DEM, aparecem o PSD, PT e Avante, com três vereadores cada um. Cidadania, PL, PSC, PP e PTB elegeram dois parlamentares.

Completam a Câmara, com um vereador cada um, Solidariedade, PMN, DC, PODE, PROS, PDT, Patriota, Novo, PTC, PSL e MDB.

Vereadores eleitos